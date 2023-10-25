Этот дом рекламируется как место для спокойного отдыха на берегу реки Галлатин. Он доступен на рынке за 3,299 миллиона долларов.

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Прекрасный дом среди девственной природы

Здание площадью 370 квадратных метров спроектировано с определенными переходами между жилыми площадями. К примеру, чтобы добраться до гостевого жилья нужно пройти через "подводный путь", отделяющий основную жилую площадь от комнат для гостей.

Это третий дом у реки Галлатин. Все остальные жилища расположены гораздо дальше. "Дизайн домов согласуется с внешним видом земляного цвета, чтобы сделать их частью окружающей среды", – говорит агент по листингу.

Природа вокруг просто невероятная / Фото Realtor

Все комнаты на первом этаже открытой планировки с огромными окнами, через которые попадает много природного света. Там, в частности, есть готовая кухня с высококачественной техникой, кварцевыми столешницами и специальным уголком для завтрака.

Четыре спальни с ванными комнатами, а также отдельная гостевая квартира с мини-кухней и ванной занимают остальную часть жилого пространства. Спальни без мебели, так что новым владельцам нужно будет ее докупить.

Современный интерьер с хорошим освещением / Фото Realtor

Из дома открывается прекрасный вид на завораживающий горы. Расположен дом недалеко от центра города и международного аэропорта Йеллоустоун.