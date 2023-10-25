Цей будинок рекламують як місце для спокійного відпочинку на березі річки Галлатін. Він доступний на ринку за 3 299 000 доларів.

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Чудовий будинок серед незайманої природи

Будинок площею 370 квадратних метрів спроєктований з певними переходами між житловими площами. Наприклад, щоб дістатися до гостьового помешкання треба пройти через "підводний шлях", що відділяє основну житлову площу від кімнат для гостей.

Це третій будинок біля річки Галлатін. Усі інші житла розташовані значно далі. "Дизайн будинків узгоджується з зовнішнім виглядом земляного кольору, щоб зробити їх частиною навколишнього середовища", – каже агентка з лістингу.

Природа навколо просто неймовірна / Фото Realtor

Усі кімнати на першому поверсі відкритого планування з величезними вікнами, крізь які потрапляє багато природного світла. Там, зокрема, є готова кухня з високоякісною технікою, кварцовими стільницями та спеціальним куточком для сніданку.

Чотири спальні з ванними кімнатами, а також окрема гостьова квартира з мінікухнею та ванною кімнатою займають решту частину житлового простору. Спальні без меблів, тож новим власникам потрібно буде їх докупити.

Сучасний інтер'єр з гарним освітленням / Фото Realtor

З помешкання відкривається чудовий краєвид на гори, який зачаровує. Розташований будинок недалеко від центру міста й міжнародного аеропорту Єллоустоун.