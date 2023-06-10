Имение продают за 7 250 000 долларов. У него был только один владелец, который заказал проект в 2013 году.

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Современный шедевр с невероятными деталями

В доме площадью 743 квадратных метров есть пять спален и шесть ванных комнат. "Детали этого дома не похожи ни на что, что я когда-либо видел раньше", – говорит агент по недвижимости Брэд Липпиц.

Эффектное здание имеет стеклянные стены со стальными рамами и панелями из белого дуба. Он расположен в довольно скрытом месте, поэтому с улицы его почти не видно.

Высокие потолки, гостиная с мансардным окном и плавучая лестница – все сделано на самом высоком уровне. На втором этаже расположены три большие спальни, учитывая основной номер. На третьем этаже – еще две спальни.

Интерьер по-современному роскошный / Фото VHT Studios

Дом имеет две террасы на крыше, оборудованные системой орошения, геотермальным отоплением и охлаждением, а также теплый пол.

На нижнем этаже есть семейная комната, которая может также функционировать как игровая. Рядом с жильем оборудован гараж на пять автомобилей.

Дом расположен в одном из самых жарких районов Чикаго. Поэтому он будет идеальным для любящих тепло.