Маєток продають за 7 250 000 доларів. Він мав лише одного власника, який замовив проєкт у 2013 році.

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Сучасний шедевр з неймовірними деталями

У будинку площею 743 квадратних метрів є п'ять спалень і шість ванних кімнат. "Деталі цього будинку не схожі ні на що, що я коли-небудь бачив раніше", – каже агент з нерухомості Бред Ліппіц.

Ефектний будинок має скляні стіни зі сталевими рамами та панелями з білого дуба. Він розташований у доволі прихованому місці, тому з вулиці його майже не видно.

Високі стелі, вітальня з мансардним вікном і пливучі сходи – усе зроблено на найвищому рівні. На другому поверсі розташовані три великі спальні, враховуючи основний номер. На третьому поверсі – ще дві спальні.

Інтер'єр по-сучасному розкішний / Фото VHT Studios

Будинок має дві тераси на даху, які обладнані системою зрошення, геотермальним опаленням і охолодженням, а також теплу підлогу.

На нижньому поверсі є сімейна кімната, яка також може функціонувати як ігрова. Поруч з житлом обладнаний гараж на п'ять автомобілів.

Дім розташований в одному з найспекотніших районів Чикаґо. Тому він буде ідеальним для тих, хто любить тепло.