Освежить ванную помогут интересные элементы декора или отделки. Какие именно – читайте ниже.

Читайте Монохромный интерьер: 5 способов, как стильно и модно его освежить

Яркая стена

Одна стена в санузле может играть декоративную функцию. Ее можно сделать яркой. Для этого используют плитку с интересным принтом или красочные обои, предназначенные для ванных комнат. Обратите внимание, что рисунок должен выглядеть гармонично – это придаст санузлу особую атмосферу.

Акцентная стена – отличный прием для ванной комнаты / Фото trizio

Живые растения

Как известно, живые растения уже несколько лет являются трендом в интерьере. Ванная – не исключение. Комнатные цветы способны оживить помещение, придать ему свежести и настроения. Важно, что растения можно использовать в любом стиле.

Живые растения украсят ванную / Фото pinterest

Интересно Дизайн спальни: какие модные тенденции учесть при оформлении

Постеры

Еще один вариант декора для ванной комнаты – постеры. Это могут быть разнообразные изображения – сюжетное фото или абстракция. Учитывайте, что яркие постеры подойдут для просторных помещений, а нейтральные – для компактных.

Постеры станут изюминкой интерьера / Фото pinterest

Детали

Для того чтобы сделать ванную комнату особенной, необязательно изобретать велосипед. Освежить помещение можно с помощью интересных деталей, предметов мебели, текстиля или аксессуаров. Например, оригинальное зеркало или принадлежности для ванной.

Зеркало в необычной раме – одна из крутых деталей для санузла / Фото pinterest