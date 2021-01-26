Делая ремонт, все мы допускаем какие-то ошибки, о которых узнаем уже после окончания работ.

Источник: инстаграм Виктории Файнблат

Какие решения во время ремонта самые непрактичные, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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От ошибки в ремонте никто не застрахован, иногда то, что кажется нам очень красивым на самом деле будет очень непрактичным или быстро износится. Как это избежать? Опытом! – пояснила Виктория Файнблат.

ТОП самых непрактичных решений во время ремонта

Дверь в санузел из гостиной

По словам дизайнера интерьера, такое решение часто применяется в квартирах-студиях, где коридор убирают, чтобы сделать больше полезной площади. В то же время решение не очень удачное, ведь спрятаться от посторонних звуков никак не удастся.

Кровать в нише

Такой ход очень экономит место, но непрактичен в быту. Виктория Файнблат рекомендует сделать проходы с двух сторон кровати – это улучшит пользование, облегчит застилания кровати и уборку.

Бюджетная кухня с дорогими фасадами

Кухонный гарнитур – удовольствие не из дешевых. Многие делают внутреннюю часть из простого ДСП, но при этом заказывают дорогие фасады.

Происходит следующее: вы вешаете на ДСП тяжелые деревянные или стеклянные фасады, которые со временем начинают вырываться, провисать, и доставлять вам массу неудобств. Моя рекомендация следующая: если очень-очень хочется, поставьте каркас, но не покупайте фасады, если не хватает денег. Потом, со временем, вы их можете докупить. Или же второй вариант – возьмите более бюджетные фасады, например, МДФ или другие облегченные конструкции, – пояснила дизайнер интерьера.

Слишком маленький телевизор

Многие сейчас совсем не смотрят телевизор, но все же покупают его. Чаще всего – это маленькая плазма. Если вы решили покупать телевизор, помните, что его размеры должны быть пропорциональны помещению.

Обои с рисунком

Подобное решение выглядит эффектно первых пару недель. Если вы хотите обои с рисунком или фотообои, оформите ими акцентную стену, а не все помещение, – глаз должен отдыхать.

Окна без штор

В моде – минимализм, но любой интерьер выглядит незаконченным и неполным без штор. Также есть такие минусы, как попадание лишнего солнечного света и взгляды в окна. Штора украсит помещение.

Темные полы и темная мебель

По словам Виктории Файнблат, не стоит делать темными и полы, и мебель, иначе все сольется. Выбирая темные элементы, следует помнить, что пыль на них видна мгновенно.

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Слишком габаритная мебель

Перед тем, как заказывать мебель большого размера, следует убедиться, что она точно подойдет для определенного помещения.

Мебель из одной коллекции

Следует выбирать предметы мебели из разных коллекций. Сделайте коллаж из выбранных элементов, чтобы убедиться, что они сочетаются.

Делайте ремонт так, чтобы он был вне времени / Фото ivd

Слепое следование тенденциями

В погоне за новинками, нужно решить, что важнее, ведь мода – скоротечна.

Консультация

Делая ремонт, многие совершают ошибки. Это происходит из-за отсутствия опыта. Обязательно консультируйтесь с профессионалами, неважно это дизайнер или консультант в магазине.