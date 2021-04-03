Узкая прихожая – довольно частое явление в квартирах. Особенно это касается старых домов.

Для того чтобы помещение казалось больше и при этом было функциональным, важно продумать все мелочи до ремонта. Интересными лайфхаками поделилась дизайнер интерьера из Yaranga Interior Design.

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Лайфхаки для узкой прихожей

Визуально расширить и увеличить пространство можно, если положить на пол плитку, имитирующую доску не продольно, а поперек,

– отметила дизайнер интерьера Анастасия.

Декорируйте стены контрастными вставками в молдингах или бра, если такое решение вписывается в ваш стиль.

или бра, если такое решение вписывается в ваш стиль. Зеркала и световые линии по стене позволят визуально увеличить пространство и придадут ему света.

по стене позволят визуально увеличить пространство и придадут ему света. Сделайте невидимый шкаф из зеркал, чтобы он "потерялся" в помещении, а его боковые части максимально приблизьте к цвету стен.

Шкаф из зеркал придаст света и воздушности прихожей / Фото remoo

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Реорганизуйте организацию дверных проемов, чтобы простенок со стороны прихожей был более длинным и появилась возможность установить туда шкаф (если стены не монолитные и не несущие),

– порекомендовала дизайнер интерьера.

Продумайте дизайн прихожей заранее, чтобы не упустить ничего важного / Фото pinterest