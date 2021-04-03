Как обустроить узкую прихожую: лайфхаки от дизайнера интерьера
Узкая прихожая – довольно частое явление в квартирах. Особенно это касается старых домов.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Для того чтобы помещение казалось больше и при этом было функциональным, важно продумать все мелочи до ремонта. Интересными лайфхаками поделилась дизайнер интерьера из Yaranga Interior Design.
Интересно Кухня с островом: какие тонкости и нюансы нужно знать
Лайфхаки для узкой прихожей
Визуально расширить и увеличить пространство можно, если положить на пол плитку, имитирующую доску не продольно, а поперек,
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
- Декорируйте стены контрастными вставками в молдингах или бра, если такое решение вписывается в ваш стиль.
- Зеркала и световые линии по стене позволят визуально увеличить пространство и придадут ему света.
- Сделайте невидимый шкаф из зеркал, чтобы он "потерялся" в помещении, а его боковые части максимально приблизьте к цвету стен.
Шкаф из зеркал придаст света и воздушности прихожей / Фото remoo
Полезно Темно в квартире: какие хитрости помогут владельцам
Реорганизуйте организацию дверных проемов, чтобы простенок со стороны прихожей был более длинным и появилась возможность установить туда шкаф (если стены не монолитные и не несущие),
– порекомендовала дизайнер интерьера.
Продумайте дизайн прихожей заранее, чтобы не упустить ничего важного / Фото pinterest
- Стену в прихожей, если позволяет конструкция, можно демонтировать и "утопить" шкаф со стороны прихожей в одну из комнат.
Поделиться новостью