Согласно актуальной информацией, 24 сентября имение было продано за 15,5 миллиона долларов. Продажа состоялась лишь через несколько месяцев после того, как в августе недвижимость перешла в руки застройщиков Тодда Майкла Глейзера и его делового партнера Нельсона Гонсалеса за 10,75 миллиона долларов
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После того как Глейзер сообщил о своих намерениях снести резиденцию на острове Палм-Айленд площадью 696 квадратных метров и построить на ее месте современное сооружение, в интернете появилась петиция о прекращении работ на объекте. Несмотря на репутацию Аль Капоне, петиция набрала более 25 000 подписей.
Спасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor
Особенности особняка
Спасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor
Гангстер приобрел недвижимость в 1928 году, через 6 лет после завершения строительства. Цена недвижимости тогда составляла 40 000 долларов.
По слухам, это крупнейший частный бассейн во Флориде / Фото realtor
Здесь расположены 7 спален, 7 ванных комнат. Из особняка в испанском колониальном стиле открывается вид на Бискайский залив и частный пляж с бассейном и беседкой. Говорят, что это самый частный бассейн во Флориде.
В 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor
Территория с тропическим ландшафтом предлагает новым владельцам 3 отдельные постройки: дом, гостевой дом и домик у бассейна.
В 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor
Дом был полностью отремонтирован в 2015 году, а с 2018 года он несколько раз попадал на продажу.
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