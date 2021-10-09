Согласно актуальной информацией, 24 сентября имение было продано за 15,5 миллиона долларов. Продажа состоялась лишь через несколько месяцев после того, как в августе недвижимость перешла в руки застройщиков Тодда Майкла Глейзера и его делового партнера Нельсона Гонсалеса за 10,75 миллиона долларов

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После того как Глейзер сообщил о своих намерениях снести резиденцию на острове Палм-Айленд площадью 696 квадратных метров и построить на ее месте современное сооружение, в интернете появилась петиция о прекращении работ на объекте. Несмотря на репутацию Аль Капоне, петиция набрала более 25 000 подписей.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівСпасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor

Особенности особняка

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівСпасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor

Гангстер приобрел недвижимость в 1928 году, через 6 лет после завершения строительства. Цена недвижимости тогда составляла 40 000 долларов.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівПо слухам, это крупнейший частный бассейн во Флориде / Фото realtor

Здесь расположены 7 спален, 7 ванных комнат. Из особняка в испанском колониальном стиле открывается вид на Бискайский залив и частный пляж с бассейном и беседкой. Говорят, что это самый частный бассейн во Флориде.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів В 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor

Территория с тропическим ландшафтом предлагает новым владельцам 3 отдельные постройки: дом, гостевой дом и домик у бассейна.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівВ 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor

Дом был полностью отремонтирован в 2015 году, а с 2018 года он несколько раз попадал на продажу.

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