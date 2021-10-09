Згідно з актуальною інформацією, 24 вересня маєток був проданий за 15,5 мільйона доларів. Продаж відбувся лише через кілька місяців після того, як у серпні нерухомість перейшла в руки забудовників Тодда Майкла Глейзера і його ділового партнера Нельсона Гонсалеса за 10,75 мільйона доларів

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Після того як Глейзер повідомив про свої наміри знести резиденцію на острові Палм-Айленд площею 696 метрів та звести на її місці сучасну споруду, в інтернеті з'явилася петиція щодо припинення робіт на об'єкті. Попри репутацію Аль Капоне, петиція набрала більше ніж 25 000 підписів.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівВрятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів / Фото realtor

Особливості особняка

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівВрятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів / Фото realtor

Гангстер придбав нерухомість у 1928 році, через 6 років після завершення будівництва. Ціна нерухомості тоді становила 40 тисяч доларів.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівЗа чутками, це найбільший приватний басейн у Флориді / Фото realtor

Тут розташовано 7 спалень, 7 ванних кімнат. З особняка в іспанському колоніальному стилі відкривається вид на Біскайську затоку і приватний пляж з басейном та альтанкою. Подейкують, що це найбільший приватний басейн у Флориді.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів У 2015 році в будинку провели ремонт / Фото realtor

Територія з тропічним ландшафтом пропонує новим власникам 3 окремі будівлі: основний будинок, гостьовий дім та будиночок біля басейну.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларівУ 2015 році в будинку провели ремонт / Фото realtor

Будинок був повністю відремонтований у 2015 році, а з 2018 року він кілька разів потрапляв на продаж.

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