Згідно з актуальною інформацією, 24 вересня маєток був проданий за 15,5 мільйона доларів. Продаж відбувся лише через кілька місяців після того, як у серпні нерухомість перейшла в руки забудовників Тодда Майкла Глейзера і його ділового партнера Нельсона Гонсалеса за 10,75 мільйона доларів

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Після того як Глейзер повідомив про свої наміри знести резиденцію на острові Палм-Айленд площею 696 метрів та звести на її місці сучасну споруду, в інтернеті з'явилася петиція щодо припинення робіт на об'єкті. Попри репутацію Аль Капоне, петиція набрала більше ніж 25 000 підписів.

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів / Фото realtor

Особливості особняка

Врятований від знесення маєток Аль Капоне продали за 15,5 мільйонів доларів / Фото realtor

Гангстер придбав нерухомість у 1928 році, через 6 років після завершення будівництва. Ціна нерухомості тоді становила 40 тисяч доларів.

За чутками, це найбільший приватний басейн у Флориді / Фото realtor

Тут розташовано 7 спалень, 7 ванних кімнат. З особняка в іспанському колоніальному стилі відкривається вид на Біскайську затоку і приватний пляж з басейном та альтанкою. Подейкують, що це найбільший приватний басейн у Флориді.

У 2015 році в будинку провели ремонт / Фото realtor

Територія з тропічним ландшафтом пропонує новим власникам 3 окремі будівлі: основний будинок, гостьовий дім та будиночок біля басейну.

У 2015 році в будинку провели ремонт / Фото realtor

Будинок був повністю відремонтований у 2015 році, а з 2018 року він кілька разів потрапляв на продаж.

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