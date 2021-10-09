Благодаря активной компании местных жителей по сохранению поместья, дом Аль Капоне в Майами удалось спасти от сноса. Именно в стенах этого особняка американский гангстер сделал свой последний вздох в 1947 году.

Согласно актуальной информацией, 24 сентября имение было продано за 15,5 миллиона долларов. Продажа состоялась лишь через несколько месяцев после того, как в августе недвижимость перешла в руки застройщиков Тодда Майкла Глейзера и его делового партнера Нельсона Гонсалеса за 10,75 миллиона долларов

Читайте ОСМД или управляющая компания: как не ошибиться при выборе управления многоквартирного дома

После того как Глейзер сообщил о своих намерениях снести резиденцию на острове Палм-Айленд площадью 696 квадратных метров и построить на ее месте современное сооружение, в интернете появилась петиция о прекращении работ на объекте. Несмотря на репутацию Аль Капоне, петиция набрала более 25 000 подписей.

Спасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor

Особенности особняка

Спасенный от сноса особняк Аль Капоне продали за 15,5 миллиона долларов / Фото realtor

Гангстер приобрел недвижимость в 1928 году, через 6 лет после завершения строительства. Цена недвижимости тогда составляла 40 000 долларов.

По слухам, это крупнейший частный бассейн во Флориде / Фото realtor

Здесь расположены 7 спален, 7 ванных комнат. Из особняка в испанском колониальном стиле открывается вид на Бискайский залив и частный пляж с бассейном и беседкой. Говорят, что это самый частный бассейн во Флориде.

В 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor

Территория с тропическим ландшафтом предлагает новым владельцам 3 отдельные постройки: дом, гостевой дом и домик у бассейна.

В 2015 году в доме провели ремонт / Фото realtor

Дом был полностью отремонтирован в 2015 году, а с 2018 года он несколько раз попадал на продажу.

Интересно Распродажа домов за 1 евро продолжается: в каком регионе Италии предлагают бюджетное жилье

Больше фото дома, где жил Аль Капоне: