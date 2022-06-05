Как сообщил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, в Верховной Раде уже согласовали соответствующий законопроект.

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Законопроект внесут в Совет уже на следующей неделе

По словам Гетманцева, документ был одобрен премьер-министром Денисом Шмигальом и главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко.

По поручению Президента согласовали с Главой Нацбанка и Премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий,

– написал Гетманцев.

Известно, что законопроект будет внесен в Совет в течение следующей недели.

Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект,

– добавил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кстати, заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская объяснила , кто может не оплачивать коммуналку за период с 24 февраля. По ее словам, это лица, которые более 30 дней отсутствовали в своих помещениях и предоставили в ведомство соответствующую справку.

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