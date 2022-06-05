Как сообщил глава комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, в Верховной Раде уже согласовали соответствующий законопроект.
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Законопроект внесут в Совет уже на следующей неделе
По словам Гетманцева, документ был одобрен премьер-министром Денисом Шмигальом и главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко.
По поручению Президента согласовали с Главой Нацбанка и Премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено во время военных действий,
– написал Гетманцев.
Известно, что законопроект будет внесен в Совет в течение следующей недели.
Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект,
– добавил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Кстати, заместитель министра общин и территорий Наталья Хоцяновская объяснила, кто может не оплачивать коммуналку за период с 24 февраля. По ее словам, это лица, которые более 30 дней отсутствовали в своих помещениях и предоставили в ведомство соответствующую справку.