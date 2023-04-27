Сегодня в трендах остается многоуровневое освещение, то есть вам следует тщательно спланировать и разместить источники на разных уровнях комнаты, чтобы иметь возможность выбирать нужное в зависимости от ситуативных потребностей.
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Типы освещения квартиры
Основное освещение
Главный источник света / Фото Pexels
Его цель – обеспечить необходимое освещение в помещении в темное время суток. Это основной источник, выполняющий базовые функции и может быть воплощен в виде стандартных больших или маленьких точечных светильников.
Акцентное освещение
Добавьте уюта спальни / Фото Pexels
Подсветка это стильное и практичное решение / Фото Pexels
Оно поможет создать нужную атмосферу, завершить дизайн и подчеркнуть важные детали. Лучше всего справятся с этим акцентные асимметричные лампы, подсветка в правильном месте, которая может выполнять и практическую миссию, например, если она расположена в шкафу.
Локальное освещение
Подсветите рабочую зону / Фото Pexels
Оно нужно для того, чтобы дополнить или в нужное время заменить естественное освещение и помочь вам работать. Именно поэтому размещают его в рабочих зонах: у рабочего стола или на кухне. Справятся с этой задачей торшеры, бра, настольные светильники или подсветка LED.