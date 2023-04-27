Сьогодні у трендах залишається багаторівневе освітлення, тобто вам варто ретельно спланувати та розмістити джерела на різних рівнях кімнати, аби мати змогу обирати потрібне в залежності від ситуативних потреб.

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Типи освітлення квартири

Основне освітлення



Головне джерело світла / Фото Pexels

Його мета – забезпечити необхідне освітлення в приміщенні в темну пору доби. Це основне джерело, яке виконує базові функції і може бути втілене у вигляді стандартних великих чи маленьких точкових світильників.

Акцентне освітлення



Додайте затишку спальні / Фото Pexels



Підсвітка це стильне та практичне рішення / Фото Pexels

Воно допоможе створити потрібну атмосферу, довершити дизайн та підкреслити важливі деталі. Найкраще справляться з цим акцентні асиметричні лампи, підсвітка у правильному місці, яка може виконувати і практичну місію, наприклад, якщо розміщена у шафі.

Локальне освітлення



Підсвітіть робочу зону / Фото Pexels

Воно потрібне для того, аби доповнити або ж в потрібний час замінити природне освітлення та допомогти вам працювати. Саме тому розміщують його у робочих зонах: біля робочого стола чи на кухні. Справляться з цим завданням торшери, бра, настільні світильники чи LED-підвітка.