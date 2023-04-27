Идеальное освещение в квартире: вы должны это знать

Многие недооценивают "власть" обычных ламп. На самом же деле они могут стать создателями уникальной атмосферы, подчеркнуть акцентный дизайн и сделать любое решение более стильным.

Сегодня в трендах остается многоуровневое освещение, то есть вам следует тщательно спланировать и разместить источники на разных уровнях комнаты, чтобы иметь возможность выбирать нужное в зависимости от ситуативных потребностей.

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Типы освещения квартиры

Основное освещение



Главный источник света / Фото Pexels

Его цель – обеспечить необходимое освещение в помещении в темное время суток. Это основной источник, выполняющий базовые функции и может быть воплощен в виде стандартных больших или маленьких точечных светильников.

Акцентное освещение



Добавьте уюта спальни / Фото Pexels



Подсветка это стильное и практичное решение / Фото Pexels

Оно поможет создать нужную атмосферу, завершить дизайн и подчеркнуть важные детали. Лучше всего справятся с этим акцентные асимметричные лампы, подсветка в правильном месте, которая может выполнять и практическую миссию, например, если она расположена в шкафу.

Локальное освещение



Подсветите рабочую зону / Фото Pexels

Оно нужно для того, чтобы дополнить или в нужное время заменить естественное освещение и помочь вам работать. Именно поэтому размещают его в рабочих зонах: у рабочего стола или на кухне. Справятся с этой задачей торшеры, бра, настольные светильники или подсветка LED.