Рынок оживляют некоторые категории покупателей: что происходит со спросом на жилье в Украине

С февраля на рынке наблюдается определенное оживление, но оно лишь локальное, то есть на определенных сегментах. Недвижимость больше всего покупают определенные категории людей, которые "делают спрос".

Большинство сделок на рынке жилой недвижимости заключают участники государственных программ, таких как "еОселя" и "еВідновлення", а также военнослужащие или членов их семей. Об этом рассказала первая вице-президентка Союза специалистов недвижимого имущества Лариса Ставинога.

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"Участники госпрограмм делают рынок"

Полного оживления на рынке недвижимости в феврале нет. Есть определенная активизация в сегменте жилой недвижимости до 150 тысяч долларов, потому что его выбирает целевая аудитория покупателей, которые покупают за государственные средства.

"Сейчас очень хорошо работают госпрограммы "еОселя", "еВідновлення", выплаты участникам боевых действий и так далее. Основной портрет покупателя – именно участники этих программ делают рынок. Однако из-за ограничений по площади и сроков ввода в эксплуатацию такого жилья, они оживляют спрос именно на такое жилье. С другой стороны, те, кто не подпадают под них, особенно там, где не очень новый жилой фонд, спрос гораздо меньше, и сделок не очень много", – сказала эксперт.

Сейчас есть спрос на жилье комфорт- и экономкласса, тогда как элитная недвижимость "стоит". Это связано с тем, что большой процент потенциальных покупателей в этом сегменте выехали из страны.

Какие цены на аренду жилья в Киеве

Сейчас средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 12 тысяч гривен. Цены частично зависят от района, где расположено жилье.

Например, в Деснянском районе однокомнатную квартиру можно арендовать примерно за 7 тысяч гривен. Между тем в Святошинском – цена выросла до 9 тысяч гривен. Самым дорогим для аренды остается Печерский район. Там снимать квартиру с одной комнатой в среднем стоит более 26 тысяч гривен.