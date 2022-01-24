Спрос на жилье падает: эксперты советуют продавцам снижать цены

Жилье в Украине станет доступнее. Это актуально для тех, кто выжидал на удачный момент и имеет сбережения в наличных долларах и евро, а также готов охотиться за "квадратами" в конкретных районах.

Таким прогнозом поделился аналитик компании Esperio Александр Болтян. При этом эксперт отметил, что спрос на недвижимость падает с октября 2021 года.

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Почему продавцам советуют снизить ценник

Факторы, негативно влияющие на желание изменять жилищные условия:

низкая покупательная способность населения в целом;

девальвация гривны;

энергетический кризис в мире;

политическая неопределенность Украины с импортерами энергоресурсов.

Зимой и поздней осенью спрос на недвижимость сокращается. Следовательно, на следующий год отсутствие стабильности в политике и экономике создает условия для рынка покупателя. Но продавцы в ближайшее время с этим не согласятся,

– рассказывает эксперт.

По его оценкам, спрос на недвижимость в разных сегментах упал в среднем на 30%.

"Мы считаем, что в январе-феврале все будут ждать, что с наступлением весны ситуация должна измениться, покупатели активизируются. Но если произойдет эскалация конфликта с РФ, и гривна упадет, то активность на рынке недвижимости будет низкой", – заметил Болтян.

В единичных случаях, по его мнению, выигрывает тот покупатель, который имеет конкретную сумму денег на руках и готов купить желаемое жилье или офис за наличные. В таком случае продавец, понимая перспективы всего года, сможет уступить, чтобы закрыть сделку.

Но надо понимать, что в стране много недвижимости, которая была куплена "не на последние деньги", а значит, владельцы предпочитают удерживать недвижимость в списке своих пассивов, но не продавать по рыночным условиям.

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Если говорить о стоимости квадратного метра, то на фоне инфляционной динамики можно смело ожидать, что ценник за квадратный метр увеличится на 7 – 10% в первом полугодии, но это не значит, что люди продадут недвижимость по более высоким ценам.

Покупатели могут смело торговаться и снижать цену на 10 – 15% от заявленной стоимости. То же касается и аренды,

– подчеркивает Болтян.

В то же время, понимая ситуацию на рынке, заинтересованная в аренде сторона может смело торговаться.

Грамотный бизнесмен лучше сдаст помещение по более низкой цене, чем у него будет простаивать квартира, или офис,

– подытоживает аналитик.

Советы для тех, кто готовится заключать сделки с недвижимостью: