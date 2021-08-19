В США нашли самую интересную недвижимость: что в ней особенного

В США выставили на продажу роскошный особняк, который риелторы уже назвали самым интересным объектом в стране. Огромный дом расположен в городе Сент-Луис штата Миссури.

Заявленная стоимость недвижимости – 20 миллионов долларов (533 миллиона гривен). Что в ней необычного – смотрите далее.

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Что известно о недвижимости

Шикарный объект в Сент-Луисе был построен в 2001 году на участке в 80 тысяч квадратных метров. Площадь недвижимости – около 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: конюшня, грот с водопадом, огромный гараж, бассейн с горками, баскетбольная площадка. Риелторы считают поместье самым интересным объектом в США.

Владельцы хотят получить за имение 20 миллионов долларов / Фото Daily Mail

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Что есть внутри главного дома

В особняке есть 7 спален, 13 ванных комнат, огромная библиотека, зал для игры в боулинг, два тренажерных зала, конференц-холл. В доме проживает семейная пара. За недвижимость она хочет получить 20 миллионов долларов. По словам риелторов, объект может войти в историю как самый дорогой особняк в городе.

Как выглядит роскошное имение в США / Фото Jam Press/TopTenRealEstateDeals: