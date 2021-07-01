В США выставили на продажу дом, где живет Аль Пачино: как выглядит звездное жилье

В США выставили на продажу особняк, где много лет проживает известный актер Аль Пачино. Роскошный особняк расположен в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Недвижимость хотят реализовать за 16 миллионов долларов (435 миллионов гривен). Как она выглядит – смотрите ниже.

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Что известно о доме

Ранее особняк принадлежал писательнице Джеки Коллинз. В 2016 году она продала его девелоперу Бену Нехмади за 9 миллионов долларов (245 миллионов долларов).

С 2006 года эту недвижимость арендует легендарный Аль Пачино. Представители звезды отказались комментировать информацию о продаже объекта.

Аль Пачино известен во всем мире по фильмам "Крестный отец" и "Лицо со шрамом". Он является обладателем "Оскара" за роль в ленте "Запах женщины".

В доме живет арендатор, который требует соблюдения приватности. Покупатель, вероятно, захочет снести коттедж и построить на его месте новый,

– заявил сотрудник риелторской фирмы Hilton and Hyland, которая занимается объектом.

Аль Пачино не афиширует продажу дома, в котором живет 15 лет / Фото The New York Post

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Почему дом могут снести

По словам риелтора, объект площадью 483 квадратных метра был построен в 1920 году и уже устарел. На его месте можно возвести особняк площадью до 1,4 тысячи "квадратов". В прошлом году недвижимость уже пытались продать. Однако желающих купить его за 17 миллионов долларов (462 миллиона гривен) не нашлось.

Как выглядит дом, где живет Аль Пачино / Фото The New York Post: