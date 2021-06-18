Объект продают за 590 тысяч долларов (около 16 миллионов гривен). Как он выглядит – смотрите далее.
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Что известно о доме
Дом расположен в районе Бродмур-Блаффс-Эстейтс. Его готовы продать за 590 000 долларов, хотя обычная цена подобной недвижимости составляет 750 – 800 000 долларов (20,4 – 21,8 миллиона гривен).
Внешне дом не вызывает никаких подозрений, однако внутри он напоминает уголок ада. Пятикомнатный объект длительное время был местом сбора бродячих животных, а также сильно пострадал от вандализма. Его помещения изуродованы различными надписями.
Так выглядит объект / Фото скриншот видео The Denver Channel
Кроме того, в недвижимости присутствует резкий запах – в подвале есть морозильная камера с мясом, которая в течение года была без электричества.
Если вы мечтаете о собственном кусочке ада, который можно превратить в кусочек рая – приходите испытать свои чувства,
– отметила риелтор Мими Фостер в объявлении о продаже жилья.
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Что произошло
Риелтор уточнила, что владелец дома проживает в другом штате, поэтому в течение 10 лет недвижимость сдавали в аренду.
Девушка предлагает всем, кого интересует жилье, приехать и лично ощутить запахи в помещениях.
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