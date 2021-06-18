Об'єкт продають за 590 тисяч доларів (близько 16 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Будинок розташований у районі Бродмур-Блаффс-Естейтс. Його готові продати за 590 тисяч доларів, хоча звичайна ціна подібної нерухомості складає 750 – 800 тисяч доларів (20,4 – 21,8 мільйона гривень).

Зовні будинок не викликає жодної підозри, проте всередині він нагадує куточок пекла. П'ятикімнатний об'єкт тривалий час був місцем збору бродячих тварин, а також сильно постраждав від вандалізму. Його приміщення понівечені різними написами.

Так виглядає об'єкт / Фото скриншот відео The Denver Channel

Крім того, в нерухомості присутній різкий запах – в підвалі є морозильна камера з м'ясом, яка протягом року була без електрики.

Якщо ви мрієте про власний куточок пекла, який можна перетворити на куточок раю – приходьте випробувати свої почуття,

– зазначила рієлторка Мімі Фостер в оголошенні про продаж житла.

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Що сталося

Рієлторка уточнила, що власник будинку проживає в іншому штаті, тому протягом 10 років нерухомість здавали в оренду.

У 2019 розлючений орендар, якого виселили за несплату, розгромив об'єкт. Власник особняка не зміг привести його до ладу, тому нині питанням займається рієлторка.

Дівчина пропонує всім, кого цікавить житло, приїхати й особисто відчути запахи у приміщеннях.

Як виглядає "пекельний" будинок у США: дивіться відео