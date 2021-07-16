Владение предпринимателя расположено в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Как оно выглядит – смотрите далее.
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Что известно о владениях Аллена
Пол Аллен оставил в наследство несколько роскошных объектов недвижимости. Шикарная резиденция в Беверли-Хиллз считается его последним владением. Поместье площадью около 1,3 гектара хотят продать за 55,5 миллиона долларов (1,5 миллиарда гривен).
Имение состоит из нескольких зданий: основного особняка, гостевого коттеджа и студии звукозаписи. Жилая площадь достигает 2,2 тысячи квадратных метров.
Пол Аллен оставил роскошную резиденцию в Беверли-Хиллз / Фото Anthony Barcelo
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Что есть в особняке
Главный дом выполнен в испанском стиле: его украшает белая лепнина и плитка. Внутри есть пять спален, кухня, гостиная, тренажерный зал и библиотека. Из окон особняка открывается красивый вид на город и холмы.
Как выглядит имение Пола Аллена за 55,5 миллиона долларов / Фото Anthony Barcelo: