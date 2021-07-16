Володіння підприємця розташоване в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія). Як воно виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про володіння Аллена

Пол Аллен залишив у спадок кілька розкішних об'єктів нерухомості. Шикарна резиденція у Беверлі-Гіллз вважається його останнім володінням. Маєток площею близько 1,3 гектара хочуть продати за 55,5 мільйона доларів (1,5 мільярда гривень).

Пол Аллен помер у жовтні 2018 року після багаторічної боротьби з онкологічним захворюванням.

Маєток складається з кількох будівель: основного особняка, гостьового котеджу та студії звукозапису. Житлова площа сягає 2,2 тисячі квадратних метрів.

Пол Аллен залишив розкішну резиденцію у Беверлі-Гіллз / Фото Anthony Barcelo

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Що є в особняку

Головний будинок виконаний в іспанському стилі: його прикрашає біла ліпнина та плитка. Всередині є п'ять спалень, кухня, вітальня, тренажерний зал і бібліотека. З вікон особняка відкривається гарний краєвид на місто і пагорби.

Особливістю маєтку є фунікулер, який об'єднує терасу біля басейну та тенісний корт.

Як виглядає маєток Пола Аллена за 55,5 мільйона доларів / Фото Anthony Barcelo: