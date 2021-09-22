В США продано самое дорогое здание с начала пандемии: покупатель – Google

Во вторник стало известно, что Google планирует купить офисное здание на Манхэттене. Цена сделки составляет 2,1 миллиарда долларов. Это самая высокая сумма за недвижимость со времен начала пандемии.

Несмотря на то, что большинство сотрудников компании Google до сих пор работают удаленно, похоже. что это – один из первых сигналов о возрождении интереса технологических компаний к офисным помещениям. Ранее в Google заявили, что удаленный формат работы ожидается до января, а генеральный директор компании прогнозирует, что 20% сотрудников продолжат работать удаленно даже после открытия.

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Покупка Google здания площадью более 120 000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены,

– добавляет The Wall Street Journal.

Поисковый гигант уже арендует бывший грузовой комплекс в терминале Сент-Джонс в районе Гудзон-сквер на Манхэттене и озвучивает планы по расширению. Так, финансовый директор компании Рут Порат заявила, что здание "станет якорем" для нового кампуса в этом районе.

Здание в Вест-Сайде на Манхэттене сейчас находится на этапе строительства и будет завершено в 2023 году.

Ранее компания объявила, что увеличит численность персонала с 12 000 до 14 000 человек.