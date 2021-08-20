На житлову нерухомість витратять 500 мільйонів доларів (13,3 мільярда гривень). Що у ній особливого – читайте далі.
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Що відомо про будівництво
Будівництво об'єкта уже розпочалося. Незвичайний хмарочос стане частиною комплексу Miami Worldcenter. Планується, що будівля матиме висоту 182 метри. У ній буде 310 житлових резиденцій, а також 219 готельних номерів. Крім того, у хмарочосі буде величезний медичний центр та інші заклади охорони здоров'я.
На хмарочос планують витратити 500 мільйонів доларів / Фото Pixabay
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Особливості хмарочосу
Родзинкою об'єкта стане його готовність до пандемії. Співробітники хмарочосу використовуватимуть сучасні технології знищення вірусів, у будівлі будуть потужні системи вентиляції та фільтрації води, а предмети меблів покриють антимікробним матеріалом. Це буде унікальний простір у світі, де буде комфортно жити навіть за умов пандемії.
Хмарочос у Маямі хочуть зробити унікальним об'єктом, де буде абсолютно все, що потрібно в умовах пандемії / Фото Pixabay