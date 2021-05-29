В США выставили на продажу "дом Дарта Вейдера": как он выглядит

В США выставили на продажу объект недвижимости, который называют "домом Дарта Вейдера". Приобрести его может любой желающий.

Цена, по которой хотят реализовать дом, составляет 4,3 миллиона долларов (около 118 миллионов гривен). Как выглядит жилье внутри и снаружи – смотрите ниже.

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Где расположен объект и что в нем есть

Необычный дом расположен в городе Хьюстон (штат Техас). Его площадь составляет 654 квадратных метров. В особняке есть 4 спальни, 5 ванных комнат, просторная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Интерьер выполнен в светлых оттенках, а в гостиной также есть оригинальная подсветка синего цвета.

Внешне дом напоминает известного персонажа кино​ / Фото инстаграм zillowgonewild

В гостиной есть необычная синяя подсветка​ / Фото инстаграм zillowgonewild

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Как выглядит "дом Дарта Вейдера" / Фото инстаграм zillowgonewild