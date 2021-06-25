В США заброшенный дом перепутали с особняком из известного фильма: фото и видео

В США особняк, который был построен еще в 1800 году, приняли за дом из культового фильма "Дневник памяти". Пользователи TikTok были шокированы увиденным.

Кадры с домом с двухвековой историей, которые снял американский фотограф Джереми Эботт, попали в социальную сеть. Как выглядит объект – смотрите далее.

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Что известно о старинном доме

Дом площадью 500 квадратных метров расположен в городе Юнион-Спрингс (штат Алабама, США). Фотограф выяснил, что недвижимость принадлежит женщине со слабым здоровьем. В 2011 году объект пытались продать за 175 тысяч долларов (1,4 миллиона гривен по курсу на то время). Спустя год цену снизили вдвое, однако желающих не нашлось.

Проблема заключается в том, что постройка считается исторической. Новый владелец обязан привести его в первоначальное состояние, а такие работы будут стоить дороже, чем сам особняк.

Дом был построен в 1800 году / Фото nypost

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Что есть внутри дома

Внутри старинного особняка есть парадная лестница, дорогая мебель, красные ковры, столовая с камином, кладовая для дворецкого. Интерьер наполнен разными необычными деталями, от которых веет роскошью. Ролик с экскурсией по объекту просмотрели сотни тысяч пользователей. Они сравнили дом с особняком Ноя (героя фильма "Дневник памяти"), роль которого исполнил Райан Гослинг.

Фото старинного особняка в штате Алабама / Фото nypost:

Как выглядит заброшенный дом: смотрите видео