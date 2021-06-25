Недвижимость расположена в Мельбурне. Что в ней есть и как она выглядит – смотрите далее.

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Что известно о сделке

Недвижимость появилась у Рэдклиффа в середине 2000-х годов во время съемок в Австралии. В апреле 2021 года новыми собственниками квартиры в Мельбурне стали Марсия Грешам и Алан Рэдклифф – родители Дэниела. Сумма сделки составила 2 миллиона долларов (55 миллионов гривен).

Родители Рэдклиффа стали владельцами его квартиры в Австралии / Фото realestate

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Что есть в квартире

Звездная квартира расположена на верхнем этаже дома на одной из престижных улиц района Турака в Мельбурне.

Квартира расположена на верхнем этаже / Фото realestate

В объекте недвижимости есть современная гостиная с панорамными окнами в пол.

Просторная гостиная выполнена в светлых тонах / Фото realestate

В квартире есть современная кухня с островом.

В кухне преобладают светлые оттенки и элементы из дерева / Фото realestate

Также в недвижимости есть рабочий кабинет с большими окнами и диваном.

В кабинете есть компактный стол и диван / Фото realestate