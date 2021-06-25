Недвижимость расположена в Мельбурне. Что в ней есть и как она выглядит – смотрите далее.
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Что известно о сделке
Недвижимость появилась у Рэдклиффа в середине 2000-х годов во время съемок в Австралии. В апреле 2021 года новыми собственниками квартиры в Мельбурне стали Марсия Грешам и Алан Рэдклифф – родители Дэниела. Сумма сделки составила 2 миллиона долларов (55 миллионов гривен).
Родители Рэдклиффа стали владельцами его квартиры в Австралии / Фото realestate
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Что есть в квартире
Звездная квартира расположена на верхнем этаже дома на одной из престижных улиц района Турака в Мельбурне.
Квартира расположена на верхнем этаже / Фото realestate
В объекте недвижимости есть современная гостиная с панорамными окнами в пол.
Просторная гостиная выполнена в светлых тонах / Фото realestate
В квартире есть современная кухня с островом.
В кухне преобладают светлые оттенки и элементы из дерева / Фото realestate
Также в недвижимости есть рабочий кабинет с большими окнами и диваном.
В кабинете есть компактный стол и диван / Фото realestate