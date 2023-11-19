Капсулы времени: пять самых старых домов в США, которые продают прямо сейчас

На рынке недвижимости США продают пять отличных домиков, которые построили в 1600-х годах. Хотя они уже очень старые, но в отличном жилом состоянии.

Одно из них – это грандиозное имение на берегу реки, другое – приглашает повесловать на лодке в Бостон, а в третьем есть таверна на территории. И каждый из пяти имеет свою увлекательную историю. Взгляните на эти замечательные домики со времени колониальной эпохи, расположенные в разных штатах США.

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Гластонбери, Коннектикут

Цена: 369 999 долларов

Дом 1682 года площадью 165 квадратных метров / Фото Realtor

Медфилд, Массачусетс

Цена: 569 тысяч долларов

Уютный коттедж 1670 года с тремя спальнями / Фото Realtor

Венем, Массачусетс

Цена: 1,05 миллиона долларов

Дом 1658 года с пятью спальнями на площади 370 "квадратов" / Фото Realtor

Парк Холл, Мэриленд

Цена: 3,9 миллиона долларов

Уникальное имение 1654 года площадью 1270 квадратных метров / Фото Bright MLS

Галл, Массачусетс

Цена: 549 900 долларов

Самый старый дом 1633 года через несколько минут ходьбы до пирса / Фото Realtor