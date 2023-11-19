Капсулы времени: пять самых старых домов в США, которые продают прямо сейчас
Источник:Realtor
На рынке недвижимости США продают пять отличных домиков, которые построили в 1600-х годах. Хотя они уже очень старые, но в отличном жилом состоянии.
Одно из них – это грандиозное имение на берегу реки, другое – приглашает повесловать на лодке в Бостон, а в третьем есть таверна на территории. И каждый из пяти имеет свою увлекательную историю. Взгляните на эти замечательные домики со времени колониальной эпохи, расположенные в разных штатах США.
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Гластонбери, Коннектикут
- Цена: 369 999 долларов
Медфилд, Массачусетс
- Цена: 569 тысяч долларов
Венем, Массачусетс
- Цена: 1,05 миллиона долларов
Парк Холл, Мэриленд
- Цена: 3,9 миллиона долларов
Галл, Массачусетс
- Цена: 549 900 долларов