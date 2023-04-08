В них до сих пор кто-то живет: 8 старых домов в Новой Зеландии

Среди уникальной природы и невероятного ночного неба немецкий фотограф Дэвид Хепфнер смог разглядеть старинную жемчужину страны, в которой до сих пор кто-то живет.

Пока большинство туристов открывает для себя архитектурное наследие центральных частей, этот путешественник разыскивал здания, на которые рядовой путник никогда бы не обратил внимания. Невероятно, но в этих сооружениях до сих пор кто-то живет.

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В объятиях природы Новой Зеландии

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Уютный дом у дороги

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Старое здание, не теряющее своей уникальности с годами

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Этот единственный заброшенный дом умело прячет от мира природа

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Старенький, но такой ухоженный дом

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Эти старые домики разлеглись в ряд и стали воплощением старинного уюта

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Под звездным небом и в атмосфере романтики

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