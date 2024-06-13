Пара полностью обновила квартиру, оставив оригинальный пол, двери и мебель. Пользователям тик-тока очень понравился их подход, ведь часто старая мебель намного лучше новой.

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Бюджетный ремонт за три месяца собственноручно

На видео пара показывает процесс ремонта: как убирает, избавляется от старого покрытия со стен и мебели и покрывает их новой краской, обновляет пол и тому подобное. Интересно, что такого опыта они раньше не имели.

Как пара самостоятельно делала ремонт: смотрите видео

Здесь 3 месяца ремонта своими руками в старой квартире в центре Львова. Мы были вооружены энтузиазмом, нулевым опытом и минимальным бюджетом. Но, несмотря на плохое состояние всего что нам досталось, нам удалось вложить душу и создать собственный комфортный дом,

– написала автор видео Мила Мати.

Когда в следующем видео девушка показала полностью обновленную квартиру, то пользователи были просто потрясены. Помещение действительно стало уютным и очень стильным. Изюминки интерьеру добавили картины Милы.

"Класс. Оставили душу квартиры, омолодив ее", "Титаническая работа, знаю по опыту", "Вы молодцы, уютно у вас", "Колоссальная работа. Молодцы. Желаю вам счастья", – написали комментаторы.

Мила благодарит за положительные комментарии и отмечает, что это еще не конец. Пара продолжает улучшать интерьер, чтобы квартира была еще уютнее.