Пара повністю оновила квартиру, залишивши оригінальну підлогу, двері та меблі. Користувачам тік-тока дуже сподобався їхній підхід, адже часто старі меблі набагато кращі за нові.

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Бюджетний ремонт за три місяці власноруч

На відео пара показує процес ремонту: як прибирає, позбувається старого покриття зі стін та меблів і покриває їх новою фарбою, оновлює підлогу тощо. Цікаво, що такого досвіду вони раніше не мали.

Як пара самостійно робила ремонт: дивіться відео

Тут 3 місяці ремонту своїми руками у старій квартирі в центрі Львова. Ми були озброєні ентузіазмом, нульовим досвідом та мінімальним бюджетом. Але, не зважаючи на поганий стан всього що нам дісталося, нам вдалося вкласти душу та створити власну комфортну домівку,

– написала авторка відео Міла Маті.

Коли в наступному відео дівчина показала повністю оновлену квартиру, то користувачі були просто приголомшені. Помешкання справді стало затишним і дуже стильним. Родзинки інтер'єру додали картини Міли.

"Клас. Залишили душу квартири, омолодивши її", "Титанічна робота, знаю з досвіду", "Ви молодці, затишно у вас", "Колосальна робота. Молодці. Бажаю вам щастя", – написали коментатори.

Міла дякує за позитивні коментарі та зазначає, що це ще не кінець. Пара продовжує покращувати інтер'єр, щоб квартира була ще затишнішою.