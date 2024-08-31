Транспортное средство Хейли с Беном купили всего за 500 фунтов стерлингов, а это около 27 тысяч гривен. Сначала фургон продавали по значительно более высокой цене, но владельцы вынуждены были ее снизить, поскольку супруги заметили несколько повреждений.

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Интерьер фургона просто волшебный

Хейли ведет свою инстаграмм-страницу, где можно многое узнать о ремонте фургона. За женщиной следят уже более 40 тысяч пользователей.

Нам всегда нравилась идея жить в фургоне. Впрочем, стоимость новой модели или масштабный проект реконструкции старой достигает 20– 30 тысяч фунтов стерлингов (от 1 до 1, 6 миллионов гривен– Недвижимость 24). Нам это было просто не по карману,

– рассказывала Хэйли.

Когда пара увидела фургон по неожиданно низкой цене, то поняла, что это шанс. На видео Хейли показала, как она милая фургон под высоким давлением, чтобы избавиться от грязи, а затем– обновила покрытие, добавив оливковых акцентов.

Как Хейли освежила экстерьер: смотрите видео

Краску супругам подарили. Стоимость трех банок– примерно 150 фунтов. Внутри фургон уже был переоборудован в жилище, поэтому паре нужно было просто немного обновить интерьер. Единственной проблемой была сырость, из-за которой образовалась плесень.

Сначала мы планировали сохранить и отреставрировать существующие шкафы, но сырость оказалась сильнее, чем мы думали. В конце концов, пришлось снять всю мебель и заново обшить потолок,

– поделилась пара.

На эти супруги потратили всего 60 фунтов стерлингов. То есть ремонт получился очень бюджетным, даже копеечным.