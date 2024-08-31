Транспортний засіб Хейлі з Беном купили всього за 500 фунтів стерлінгів, а це близько 27 тисяч гривень. Спочатку фургон продавали за значно вищою ціною, але власники змушені були її знизити, оскільки подружжя помітило кілька пошкоджень.

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Інтер'єр фургона просто чарівний

Хейлі веде свою інстаграм-сторінку, де можна багато дізнатися про ремонт фургона. За жінкою стежать вже понад 40 тисяч користувачів.

Нам завжди подобалася ідея жити у фургоні. Втім, вартість нової моделі або масштабний проєкт реконструкції старої сягає 20 – 30 тисяч фунтів стерлінгів (від 1 до 1,6 мільйона гривень – Нерухомість 24). Нам це було просто не по кишені,

– розповідала Хейлі.

Коли пара побачила фургон за несподівано низькою ціною, то зрозуміла, що це шанс. На відео Хейлі показала, як вона мила фургон під високим тиском, щоб позбутися бруду, а потім – оновила покриття, додавши оливкових акцентів.

Як Хейлі освіжила екстер'єр: дивіться відео

Фарбу подружжю подарували. Вартість трьох банок – приблизно 150 фунтів. Всередині фургон вже був переоблаштований на житло, тому парі потрібно було просто трохи оновити інтер'єр. Єдиною проблемою була сирість, через яку утворилася пліснява.

Спочатку ми планували зберегти та відреставрувати наявні шафи, але сирість виявилася сильнішою, ніж ми думали. Зрештою, довелося зняти всі меблі та заново обшити стелю,

– поділилася пара.

На це подружжя витратило всього 60 фунтів стерлінгів. Тобто ремонт вийшов дуже бюджетним, навіть копійчаним.