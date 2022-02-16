Erva Santa – это великолепное сочетание бистро, ресторана и магазина. В деятельности заведения нет ничего особенного, но интерьер этого пространства в сердце Рио-де-Жанейро никого не оставит равнодушным.

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Приветливость в каждом элементе / Фото Archdaily

Над дизайном трудилась команда Moca Arquitetura. Площадь в 240 квадратных метров позволила воплотить многие идеи и пожелания владельцев.

Удачная интерьерная лаконичность / Фото Archdaily

Смелость цвета – одна из главных концепций заведения. В сочетании с минималистичным дизайном она гарантировала эффект ненавязчивости, который гости никогда не забудут.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая за 19 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.

Просто и изысканно / Фото Archdaily

Мебель дизайнерам удалось собрать на разных распродажах. Это позволило не только сэкономить значительную часть денег, но и наполнить простор особыми историями.

Место, куда хочется возвращаться / Фото Archdaily

Яркие цвета, продуманные детали и акцент на опыте посетителей позволили создать место, пронизанное уютом и гармонией.