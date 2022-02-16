Erva Santa – це чудове поєднання бістро, ресторану та магазину. У діяльності закладу немає нічого особливо, але інтер'єр цього простору у серці Ріо-де-Жанейро нікого не залишить байдужим.

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Привітність у кожному елементі / Фото Archdaily

Над дизайном працювала команда Moca Arquitetura. Площа у 240 квадратних метрів дозволила втілити багато ідей та побажань власників.

Вдала інтер'єрна лаконічність / Фото Archdaily

Сміливість кольорів – одна з головних концепцій закладу. У поєднанні із мінімалістичним дизайном вона гарантувала ефект ненав'язливості, який гості ніколи не забудуть.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Просто і вишукано / Фото Archdaily

Меблі дизайнерам вдалося зібрати на різних розпродажах. Це дозволило не лише зекономити значну частину грошей, а й наповнити простір особливими історіями.

Місце, куди хочеться повертатись / Фото Archdaily

Яскраві кольори, продумані деталі та акцент на досвіді відвідувачів дозволили створити місце, яке пронизане затишком та гармонією.