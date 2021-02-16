Стильные решения для удобной прихожей: 5 моментов от профи
Прихожая – помещение, которое позволяет сложить первое впечатление о всей квартире.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Как ее грамотно спланировать и какие решения использовать, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Возможно, прихожая – не самое важное помещение, но именно она создает первое впечатление о доме. Я расскажу, из каких главных пунктов состоит грамотное оформление прихожей,
– отметила Пашковская.
По ее словам, эти советы помогут погружаться в атмосферу домашнего уюта.
Что учесть при оформлении прихожей
1. Натуральные материалы и оттенки
Дизайнер интерьера рекомендует добавить в прихожую серо-зеленый, приглушенно-розовый, терракотовый и серо-синий цвета. По ее словам, "все натуральные оттенки отлично рифмуются". При этом для отделки можно использовать натуральный камень и дерево – эти материалы экологичны и долго прослужат.
2. Освещение
Если у вас маленькая прихожая – все можно исправить с помощью зеркальных поверхностей, которые визуально расширят пространство, и осветительных приборов.
Прихожая должна быть комфортной и функциональной / Фото pinterest
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3. Комфортная мягкая зона
В прихожей нужно предусмотреть мягкую зону. Например, диванчик или пуф, где можно переобуться или "с комфортом подождать, пока все домочадцы соберутся на прогулку".
Мягкая зона в прихожей – это удобно и уютно / Фото pinterest
4. Эргономичное пространство
В любой прихожей должны быть системы хранения для верхней одежды и прочих вещей.
5. Продуманное хранение
В прихожей должна быть специальная мебель для обуви – это поможет избежать ее скопления на полках.
Казалось бы, это простые детали, но забыв одну из них, вы можете лишить свое жилье частички уюта,
– добавила Анна Пашковская.
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