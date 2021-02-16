Прихожая – помещение, которое позволяет сложить первое впечатление о всей квартире.

Как ее грамотно спланировать и какие решения использовать, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Возможно, прихожая – не самое важное помещение, но именно она создает первое впечатление о доме. Я расскажу, из каких главных пунктов состоит грамотное оформление прихожей,

– отметила Пашковская.

По ее словам, эти советы помогут погружаться в атмосферу домашнего уюта.

Что учесть при оформлении прихожей

1. Натуральные материалы и оттенки

Дизайнер интерьера рекомендует добавить в прихожую серо-зеленый, приглушенно-розовый, терракотовый и серо-синий цвета. По ее словам, "все натуральные оттенки отлично рифмуются". При этом для отделки можно использовать натуральный камень и дерево – эти материалы экологичны и долго прослужат.

2. Освещение

Если у вас маленькая прихожая – все можно исправить с помощью зеркальных поверхностей, которые визуально расширят пространство, и осветительных приборов.

Прихожая должна быть комфортной и функциональной / Фото pinterest

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3. Комфортная мягкая зона

В прихожей нужно предусмотреть мягкую зону. Например, диванчик или пуф, где можно переобуться или "с комфортом подождать, пока все домочадцы соберутся на прогулку".

Мягкая зона в прихожей – это удобно и уютно / Фото pinterest

4. Эргономичное пространство

В любой прихожей должны быть системы хранения для верхней одежды и прочих вещей.

5. Продуманное хранение

В прихожей должна быть специальная мебель для обуви – это поможет избежать ее скопления на полках.

Казалось бы, это простые детали, но забыв одну из них, вы можете лишить свое жилье частички уюта,

– добавила Анна Пашковская.