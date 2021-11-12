Чтобы не потерять арендаторов из-за чрезмерно высоких цен, владельцы квартир с центральным отоплением могут снижать арендную плату. Какие факторы помогут получить сезонную скидку – дальше.

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Как получить скидку

По оценкам экспертов, около 25% арендодателей готовы сделать скидку в пределах 10%.

Эксперты отмечают, чтобы добиться снижения цены, следует апеллировать к нескольким моментам – в частности фактического размера платы, а также высокой стоимости коммуналки, что в комплексе может стать непомерно высокой суммой.

На потенциальное снижение цен повлияет несколько факторов / Фото Unsplash

Как сообщает Ассоциация специалистов по недвижимости, снижение стоимости аренды будет зависеть от нескольких факторов:

первоначального размера платы за квартиру;

продолжительности аренды;

площади квартиры;

локации, в которой расположен дом;

возраст дома;

стоимость коммунальных услуг.

Когда могут вырасти цены на съемное жилье

Максимальная сдача квартир в аренду в октябре сформировала стабильные цены на съемную недвижимость в ближайшие 4 – 5 месяцев.

Эксперты отметили, что при благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно только с марта следующего года. Соответственно, сейчас любые сдвиги цен маловероятны.