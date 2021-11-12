Щоб не втратити орендарів через надмірно високі ціни, власники квартир із центральним опалюванням можуть знижувати орендну плату. Які фактори допоможуть отримати сезонну знижку – далі.

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Як отримати знижку

За оцінками експертів, близько 25% орендодавців готові зробити знижку в межах 10%.

Експерти зазначають, аби добитися зниження ціни, слід апелювати до кількох моментів – зокрема, фактичного розміру плати, а також високої вартості комуналки, що в комплексі може стати непомірно високою сумою.

На потенційне зниження цін вплине декілька факторів / Фото Unsplash

Як повідомляє Асоціація фахівців з нерухомості, зниження вартості оренди залежатиме від кількох факторів:

первісного розміру плати за квартиру;

тривалості оренди;

площі квартири;

локації, в якій розташований будинок;

вік будинку;

вартість комунальних послуг.

Коли можуть зрости ціни на орендоване житло

Максимальна здача квартир в оренду в жовтні сформувала стабільні ціни на орендовану нерухомість у найближчі 4 – 5 місяців.

Експерти зазначили, що за сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе лише з березня наступного року. Відповідно, зараз будь-які зрушення цін малоймовірні.