Щоб не втратити орендарів через надмірно високі ціни, власники квартир із центральним опалюванням можуть знижувати орендну плату. Які фактори допоможуть отримати сезонну знижку – далі.
Цікаво Як застрахувати себе від шахраїв: інструкція для перевірки нерухомості у Держреєстрі
Як отримати знижку
За оцінками експертів, близько 25% орендодавців готові зробити знижку в межах 10%.
Експерти зазначають, аби добитися зниження ціни, слід апелювати до кількох моментів – зокрема, фактичного розміру плати, а також високої вартості комуналки, що в комплексі може стати непомірно високою сумою.
На потенційне зниження цін вплине декілька факторів / Фото Unsplash
Як повідомляє Асоціація фахівців з нерухомості, зниження вартості оренди залежатиме від кількох факторів:
- первісного розміру плати за квартиру;
- тривалості оренди;
- площі квартири;
- локації, в якій розташований будинок;
- вік будинку;
- вартість комунальних послуг.
Коли можуть зрости ціни на орендоване житло
Максимальна здача квартир в оренду в жовтні сформувала стабільні ціни на орендовану нерухомість у найближчі 4 – 5 місяців.
Експерти зазначили, що за сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе лише з березня наступного року. Відповідно, зараз будь-які зрушення цін малоймовірні.