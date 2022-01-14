Самая высокая цена аренды жилья в прошлом году зафиксирована в Киеве: средняя стоимость квартиры в течение года увеличилась с 7624 до 8513 гривен.
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Как распределились арендные ставки по регионам
По данным аналитиков портала поиска недвижимости Address.ua, в ноябре цена на аренду жилья в столице уменьшилась на 5% (до 10,4 доллара за 1 квадратный метр) по сравнению с предыдущим месяцем и выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 году. Самым дорогим районом Киева по состоянию на 1 декабря оставался Печерский: медианная величина арендных ставок в центре столицы составляет 1060 долларов за объект, или 16 долларов за 1 квадратный метр.
Второе место разделяют Львовская область (5 191 гривна) и Одесская (5 081 гривна).
По сравнению с прошлогодним показателем, больше повысилась арендная плата в Днепропетровской области – почти на 26% (с 2 933 до 3 694 гривны).
Темпы роста арендных ставок в Украине (данные: Госстат)
|Регион
|Декабрь 2020
|Декабрь 2021
|Изменение (%)
|Украина
|3 903
|4292
|10%
|Киев
|7 624
|8513
|11,7%
|Львовская область
|4 776
|5 191
|8,7%
|Одесская область
|5 029
|5 081
|1%
|Харьковская
|4 862
|4 966
|2,1%
|Закарпатская
|4 012
|4 399
|9,6%
|Хмельницкая
|3 785
|4 202
|11%
|Житомирская
|3 598
|4 110
|14,2%
|Полтавская
|3 633
|4 094
|12,7%
|Черновицкая
|3 793
|3 958
|4,3%
|Ровенская
|3 596
|3 936
|9,4%
|Киевская
|3 721
|3 883
|4,3%
|Черкасская
|3 509
|3 809
|8,6%
|Винницкая
|3 659
|3 723
|1,7%
|Днепропетровская
|2 933
|3 694
|25,9%
Где дешевле арендовать жилье
Самые дешевые однокомнатные квартиры, по данным Госстата, в:
- Ивано-Франковской (2 619 гривен),
- Сумской (2 364 гривен),
- Луганской (2256 гривен) областях.