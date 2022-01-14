В течение 2021 года стоимость аренды жилья выросла на 10%: сравнение цен по Украине

Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Украине за 2021 год выросла с 3903 до 4294 гривен. По данным Госстата, рост составляет около 10%.

Самая высокая цена аренды жилья в прошлом году зафиксирована в Киеве: средняя стоимость квартиры в течение года увеличилась с 7624 до 8513 гривен.

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Как распределились арендные ставки по регионам

По данным аналитиков портала поиска недвижимости Address.ua, в ноябре цена на аренду жилья в столице уменьшилась на 5% (до 10,4 доллара за 1 квадратный метр) по сравнению с предыдущим месяцем и выросла на 4%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 году. Самым дорогим районом Киева по состоянию на 1 декабря оставался Печерский: медианная величина арендных ставок в центре столицы составляет 1060 долларов за объект, или 16 долларов за 1 квадратный метр.

Второе место разделяют Львовская область (5 191 гривна) и Одесская (5 081 гривна).

По сравнению с прошлогодним показателем, больше повысилась арендная плата в Днепропетровской области – почти на 26% (с 2 933 до 3 694 гривны).

Темпы роста арендных ставок в Украине (данные: Госстат)

Регион Декабрь 2020 Декабрь 2021 Изменение (%) Украина 3 903 4292 10% Киев 7 624 8513 11,7% Львовская область 4 776 5 191 8,7% Одесская область 5 029 5 081 1% Харьковская 4 862 4 966 2,1% Закарпатская 4 012 4 399 9,6% Хмельницкая 3 785 4 202 11% Житомирская 3 598 4 110 14,2% Полтавская 3 633 4 094 12,7% Черновицкая 3 793 3 958 4,3% Ровенская 3 596 3 936 9,4% Киевская 3 721 3 883 4,3% Черкасская 3 509 3 809 8,6% Винницкая 3 659 3 723 1,7% Днепропетровская 2 933 3 694 25,9%

Где дешевле арендовать жилье

Самые дешевые однокомнатные квартиры, по данным Госстата, в: