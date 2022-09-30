Об этом рассказали эксперты по недвижимости. За сколько сегодня можно купить жилье от застройщика и квартиру на вторичном рынке – дальше.

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Что происходит на первичном рынке

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак напомнила, что с начала полномасштабного вторжения России средневзвешенные цены на первичном рынке Киева выросли в гривне на 37% или 13 тысяч гривен за квадрат. Она подчеркнула, что это связано с курсовыми ралли и инфляцией, спровоцировавшей рост цен на строительные материалы и рабочую силу.

Однако Берещак отмечает, что цены в долларах выросли не так ощутимо. К тому же на рынке до сих пор практикуют специальный курс, который ниже. Это делают, чтобы покупатель с деньгами согласился на покупку квартиры. Однако вскоре повышение себестоимости строительства, горюче-смазочных материалов и обслуживания техники приведет к постепенному росту стоимости квартир и в долларах.

Виктория Берещак приводит примеры актуальных цен на жилье комфорта, комфорта и бизнес-класса в крупных городах Украины на тех объектах, где восстановили работы:

Киев: от 35 000 – 65 000 гривен за квадратный метр;

от 35 000 – 65 000 гривен за квадратный метр; Львов: от 28 000 – 47 000 гривен за квадратный метр;

от 28 000 – 47 000 гривен за квадратный метр; Одесса: от 29 000 – 35 000 гривен за квадратный метр.

Говорить о рынке Харькова и Днепра пока не можем: в Харькове он просто замер, а в Днепре – нерепрезентативный,

– добавляет она.

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Жилье на "вторичке" стало гораздо более привлекательным

На вторичном рынке сейчас можно купить квартиру иногда даже на 50% дешевле, чем в недостроенной новостройке рядом с ней, говорит специалист консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

"На вторичном ринке по реальным сделкам цены сейчас практически вдвое ниже, чем до войны. Если мониторить базы данных, то там какого-то глобального отличия вы не увидите. Но если человек реально хочет продать квартиру, то из-за низкого спроса реальная цена может быть вдвое ниже довоенный уровень. Если стоит задача продать, а спрос небольшой, то другого варианта как снизить цену пока нет. Если у вас есть деньги в долларах, то сейчас вполне можно покупать жилье на "вторичке"", – объясняет Костецкий.

На вторичном рынке квартиры предлагают 2 категории продавцов.

те, кому психологически важно сбыть с рук жилье и обналичить здесь и сейчас,

владельцы жилья, давно имеющие план продать его.

Вторая категория, по словам Берещак, гораздо более вынослива. Такие продавцы не идут на дисконт и специальные условия и готовы ждать дольше.

Кстати, экспозиция квартир на "вторичке", то есть срок, за который они ждут покупателя, вырос примерно в среднем еще на 2,5 – 3 недели после начала войны,

– заметила она.

Напомним, заместитель председателя правления Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Владислав Кулишенко отмечал, что в сентябре стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева в среднем осталась на уровне 1 000 долларов (примерно 36 338 гривен) за квадратный метр.