Стоимость новостроек Киева снизилась на 1,3%: как распределились цены

В сентябре средняя цена квадратного метра составила 39 200 гривен. В октябре стоимость снизилась до 38 700 гривен за аналогичную площадь.

Это первое падение после повышения, которое началось весной 2021 года, сообщают аналитики портала "СтройОбзор". Рассказываем, сколько придется заплатить за первичную недвижимость в ноябре.

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От эконома к де-люксу: как изменились цены

Как распределились цены по сегментам жилья в Киеве / Фото "СтройОбзор"

Эконом жилье

В эконом-классе цена продолжает снижаться. Эта тенденция началась в мае 2021-го и прослеживается до сих пор. Средняя стоимость квадрата в этом классе составляет 24 200 гривен. Это на 1,6% ниже, чем в сентябре.

Комфорт

С начала лета стоимость квадрата в этом сегменте резко возрастала. Ситуация несколько стабилизировалась только в начале октября. За этот период цена за квадрат достигла 36 300 гривен, что всего на несколько сотен меньше сентябрьского показателя.

Бизнес

В октябре бизнес-класс тоже был стабильным. Цена по сравнению с сентябрем не изменилась и составляет 57 200 гривен за квадрат.

Премиум

Изменения в этом сегменте оказались достаточно заметными. После летнего роста средняя цена опустилась до 69 400 гривен за квадрат. Это на 1% меньше, чем в сентябре.

Де-люкс

Цены на самые дорогие квартиры Украины спадают еще с середины лета. Однако в октябре удешевление составило целых 7%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте составляет 92 000 гривен.

Как распределились цены по районам

Как распределились цены по районам Киева в октябре / Фото "СтройОбзор"

Бессменный лидер по стоимости жилья на "первичке" – Печерский район. Актуальная стоимость квадратного метра сегодня составляет 75 000 гривен. За квадрат в Шевченковском районе придется заплатить 45 300 гривен. Подольский район со средней ценой 41 400 гривен за квадрат замыкает тройку лидеров.

В Голосеевском районе стоимость квадратного метра составляет 40 500 гривен, в Святошинском – 38 500 гривен, в Оболонском – 37 500 гривен, в Соломенском – 30 200 гривен.

Дешевую "первичку" можно приобрести в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. Цены за квадрат здесь составляют 29 600 гривен, 27 900 гривен и 27 200 гривен соответственно.

Как на цены влияет приближенность к метро

Как распределились цены на новостройки Киева / Фото "СтройОбзор"

Расположение новостройки возле станции городской подземки оказывает существенное влияние на конечную стоимость квадратного метра. В список самых дорогих локаций, где сдаются новостройки, попадают станция метро "Крещатик", "Кловская", "Арсенальная".

Бюджетные новостройки следует искать возле станций "Оболонь", "Вырлица", "Бориспольская".