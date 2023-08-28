Австрия занимает второе место в списке стран с самой дорогой недвижимостью в Европе. За последние два года стоимость жилья выросла в среднем на 30%. Так что если вы рассматриваете возможность купить квартиру в Австрии, обратите внимание на города, где за "квадраты" нужно отдать не все деньги.

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Стоимость жилья в Австрии

Средняя цена на недвижимость в Австрии в общей сложности составляет 4800 евро за квадратный метр. Покупка квартиры площадью 90-100 метров обойдется в минимум 460 тысяч евро.

Конечно, самый лучший город для проживания и инвестиций в Австрии – это ее столица. Цены на квартиры в Вене, неподалеку от Боденского озера и на местных курортах очень высоки. Средняя стоимость элитной недвижимости составляет 13 тысяч евро за квадратный метр.

Купить квартиру в столице можно за 1,2 миллиона евро. Приобрести пентхаус еще дороже – от 4,7 миллионов евро.

В туристическом регионе Тироль цены на недвижимость колеблются от 2,5 до 13 тысяч евро за квадратный метр, в Зальцбурге – от 2,8 до 7,5 тысячи евро за "квадрат".

Низкие цены на апартаменты можно увидеть в городах, расположенных неподалеку от Вены. Например, квартира в Граце будет стоить около 500 тысяч евро. Также более дешевые помещения продают в Штирии, Каринтии, Нижней и Верхней Австрии и Бургенланде. Средняя стоимость жилья – от 1,5 до 4 тысяч евро за квадратный метр.