Австрія посідає друге місце в списку держав з найдорожчою нерухомістю у Європі. За останні два роки вартість житла зросла в середньому на 30%. Тож якщо ви розглядаєте можливість купити помешкання в Австрії, зверніть увагу на міста, де за "квадрати" треба віддати не всі гроші.

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Вартість житла в Австрії

Середня ціна на нерухомість в Австрії в загальному становить 4800 євро за квадратний метр. Купівля квартири площею 90 – 100 метрів обійдеться в мінімум 460 тисяч євро.

Звичайно, що найкраще місто для проживання та інвестицій в Австрії – це її столиця. Ціни на квартири у Відні, неподалік Боденського озера й на місцевих курортах є дуже високі. Середня вартість елітної нерухомості складає аж 13 тисяч євро за квадратний метр.

Купити квартиру у столиці можна за 1,2 мільйона євро. Придбати пентхаус ще дорожче – від 4,7 мільйона євро.

У туристичному регіоні Тіроль ціни на нерухомість коливаються від 2,5 до 13 тисяч євро за метр квадратний, у Зальцбурзі – від 2,8 до 7,5 тисячі євро за "квадрат".

Нижчі ціни на апартаменти можна побачити у містах, які розташовані неподалік Відня. Наприклад, квартира у Граці коштуватиме близько 500 тисяч євро. Також дешевші помешкання продають у Штирії, Каринтії, Нижній та Верхній Австрії й Бургенланді. Середня вартість житла – від 1,5 до 4 тисяч євро за квадратний метр.