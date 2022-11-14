Следовательно, аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что цены на вторичную недвижимость в Украине упадут до 15% уже этой зимой. Какие еще сюрпризы могут ожидать покупатели жилья – дальше.

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Начнутся массовые торги

Имеющие сбережения не будут тратить их в ближайшее время. Напротив – наблюдается тренд к скоплениям в государственной валюте. Аналитики ожидают, что в 2023 году украинцы будут готовы торговаться и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках.

Это объясняется тем, что на фоне войны и неуверенности в том, что твое жилье останется целым, наличие денежных сбережений выглядит более рационально.

Эксперты считают, что предпочтение в выборе покупателя будут отдавать тем, кто готов выплатить всю сумму сразу, к тому же в валюте.

Ожидается, что украинцы еще не скоро перейдут на расчеты и сбережения только в гривнах. Поэтому расчеты могут быть в разных валютах.

Можно сказать, что те, у кого сбережений меньше 10 тысяч долларов США, будут держать их в гривне. А те, у кого сбережений более 10 тысяч долларов США, вероятнее, распределят их на доллары, евро и гривны,

– отмечает Александр Болтян.

Напомним, что в целом по Украине относительно февраля открыли продажи 78% ЖК. Больше всего – в Черкасской области (100%), дальше – в Закарпатской и Черновицкой (96%). Львовская и Ивано-Франковская области имеют по 94%.