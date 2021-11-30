Стоит ли ждать удешевления киевской недвижимости до конца 2021 года

По словам директора киевского агентства недвижимости, в 2021 году подорожание наблюдалось как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Как отмечает эксперт, в ближайшее время эта тенденция останется неизменной.

Директор агентства "КиевДомСервис" Андрей Романов рассказал о факторах, которые влияют на повышение цен. Об этом сообщает портал UBR.

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Эксперт отмечает, что до конца этого года и в первые месяцы 2022-го, цены на недвижимость в Киеве вырастут в среднем на 15%, так что ожидать удешевления не стоит.

По его словам, на подорожание повлияют следующие факторы:

застройщики анонсировали рост цен на свои объекты до 20% к концу года;

большинство квартир у застройщиков уже проданы, а на запуск новых проектов нужно время;

улучшение условий ипотеки для населения, коррекция требования по программе под 7%, а также запуск новой программы для переселенцев под 3%.

Также эксперт отметил, что с начала этого года вторичный рынок недвижимости показал существенный рост. Так, в первом полугодии темпы были медленнее, но с середины лета цены начали подниматься. При этом больше подорожали новостройки.

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Спрос и объем сделок вырос в среднем на 50%. В том числе рынок инвестиций вырос еще существеннее, у застройщиков практически все продано на сегодня,

– отметил эксперт.

Напомним, что в начале ноября средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева осталась без изменений – 33 тысячи гривны.