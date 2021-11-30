Директор агенції "КиївДомСервіс" Андрій Романов розповів про фактори, які впливають на підвищення цін. Про це інформує портал UBR.

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Експерт зазначає, що до кінця цього року та в перші місяці 2022-го ціни на нерухомість у Києві зростуть у середньому на 15%, тож очікувати здешевлення не варто.

За його словами, на подорожчання вплинуть такі фактори:

забудовники анонсували зростання цін на свої об'єкти до 20% до кінця року;

більшість квартир в забудовників вже продані, а на запуск нових проєктів потрібен час;

покращення умов іпотеки для населення, корекція вимоги щодо програми під 7%, а також запуск нової програми для переселенців під 3%.

Також експерт зазначив, що з початку цього року вторинний ринок нерухомості показав суттєве зростання. Так, у першому півріччі темпи були повільнішими, але з середини літа ціни почали підійматися. При цьому найбільше подорожчали новобудови.

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Попит та обсяг угод зріс у середньому на 50%. У тому числі ринок інвестицій виріс ще суттєвіше, у забудовників практично все продано на сьогодні,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, що на початку листопада, середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва залишилася без змін – 33 тисячі гривні.