5 свежих и стильных идей для обустройства столика в прихожей
Источник:Homes & Gardens
Первая комната должна производить теплое и привлекательное впечатление, поэтому над дизайном коридора нужно хорошо поработать. Если вы планируете обустроить современный интерьер, обязательно поставьте столик и хорошо стилизуйте его.
Стол в прихожей – это и практично, и красиво. На столике можно хранить и демонстрировать повседневные предметы домашнего обихода, а также любимый декор. Дизайнеры рассказали, как все правильно стилизовать.
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