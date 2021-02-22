Выбор столешницы на кухню – процесс не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что у каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Какие столешницы наиболее популярны, а также в чем их плюсы и минусы – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Рабочая поверхность кухонной зоны – одно из наиболее уязвимых мест. Сегодня мы поделимся достоинствами и недостатками популярных материалов для кухонной столешниц,

– отметила Морозова.

ЛДСП

К плюсам материала дизайнер интерьера отнесла широкий ассортимент, бюджетную цену, быстрое изготовление и несложный монтаж. Минусы: недостаточная влагостойкость, слабая термостойкость, неустойчивость к агрессивным веществам.

МДФ

Этот материал – безопасный, экологичный, устойчивый к микроорганизмам и грибкам и по приемлемой цене. К недостаткам можно отнести слабую термоустойчивость, чувствительность к влаге и низкую ударопрочность. При этом Морозова уточнила, что можно взять крашенный МДФ – он не боится влаги.

Подбирайте столешницу под фасады и интерьер / Фото design-homes

Дерево

Деревянные столешницы имеют приятную текстуру и стильно выглядят. По словам дизайнера интерьера, при наличии обработки и правильном уходе, они влагостойкие. Главный их плюс – натуральность и экологичность. К минусам можно отнести необходимость тщательного ухода.

Выбирая материал столешницы, нужно учесть все плюсы и минусы / Фото mebel169

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Натуральный камень

Плюсы этого материала: презентабельный внешний вид, простота в уходе, долговечность, прочность, высокая термостойкость. К недостаткам натурального камня можно отнести видимые стыки, высокую стоимость как материала, так и работ по его монтажу. Кроме того, он достаточно холодный.

Акриловый камень

У этого варианта есть много преимуществ: отсутствие швов и стыков, гигиеничность, долговечность, легкий ремонт в случае необходимости, разнообразие цветов и фактур. Однако акриловый камень может портиться от воздействия кислот и красителей. Кроме того, этот материал достаточно дорогой.

Мы, конечно, больше всего любим акриловые и кварцовые столешницы (искусственный камень) и литые раковины к ним, когда столешница литая с раковиной – без стыков и швов. Практично и красиво, но, конечно, не бюджетно,

– резюмировала Виктория Морозова.