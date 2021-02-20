Кухня-остров: какие нюансы нужно учесть, чтобы не сожалеть
Кухня-остров – решение, которое стало очень популярным и востребованным в последние годы.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Какие моменты следует учесть, чтобы правильно обустроить кухню-остров, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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Что нужно учесть
- Для того чтобы сделать остров на кухне, нужно место. По словам дизайнера интерьера, следует ориентироваться не на квадратные метры, а на размеры и расстановку мебели.
Важно, чтобы вокруг острова оставалось достаточно пространства для прохода и открывания фасадов. Минимально допустимый – 1,1 м. Оптимальный – 1,2 м,
– пояснила Рамазанова.
- Существуют разные конфигурации кухни: островная, полуостровная и другие. Выберите тот вариант, который вам больше подходит. Помните, что к любому острову нужно подвести освещение, электричество и другие необходимые коммуникации.
- Наиболее часто на острове размещают варочную панель – предусмотрите подвод вытяжки к ней.
- Если вы живете в частном доме, на острове также можно разместить и мойку, поскольку все коммуникации можно спланировать заранее.
Кухня-остров – это удобно и функционально / Фото pinterest
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- Остров также может быть рабочей поверхностью с барной стойкой.
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Если стойка идет вровень с рабочей поверхностью, то это уже полубарная стойка. К ней нужны более низкие, полубарные, а не барные стулья,
– порекомендовала Рамазанова.
- Еще один интересный вариант остров + стандартный стол.
- По словам дизайнера интерьера, особо актуален вариант облегченного острова-стола.
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